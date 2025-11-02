Практика судів
Бійня у британському поїзді – десятки пасажирів стали жертвами нападу з ножем

16:03, 2 листопада 2025
Поліція затримала двох підозрюваних.
Фото: Reuters
У поїзді, що прямував із Донкастера до Лондона в графстві Кембриджшир, Англія, стався напад із застосуванням ножа, внаслідок якого десятеро людей потрапили до лікарні. Дев’ять із них отримали травми, що загрожують життю. Про це повідомляє Sky News.

Британська транспортна поліція назвала інцидент «шокуючим» і розпочала розслідування, яке підтримує антитерористична служба. Головний суперінтендант Кріс Кейсі зазначив, що наразі рано робити висновки про причини нападу: «Може знадобитися час, щоб ми встановили всі обставини».

Після зупинки поїзда на станції Гантінгдон поліція затримала двох підозрюваних — 32-річного чорношкірого громадянина Великої Британії та 35-річного чоловіка карибського походження. Їх арештували за підозрою у спробі вбивства через вісім хвилин після повідомлення про атаку. На місце події прибули десятки правоохоронців. Суперінтендант Джон Лавлесс уточнив у неділю, що двоє з десяти постраждалих досі борються за життя, тоді як четверо вже виписані з лікарні. Він також запевнив, що наразі немає підстав вважати інцидент терористичним.

Очевидець розповів BBC, що бачив чоловіка з закривавленою рукою, який біг по вагону, вигукуючи «у них ніж». Інший свідок повідомив, що поліція застосувала електрошокер до одного з чоловіків на платформі. Пасажири, за словами очевидця, перебували в стані «чистої паніки», коли поранені, стікаючи кров’ю, кликали на допомогу.

Прем’єр-міністр Кір Стармер назвав подію «жахливим інцидентом», що викликає глибоке занепокоєння, та закликав громадськість дотримуватися вказівок місцевих властей. У якийсь момент під час реагування на напад правоохоронці оголосили код «Платон» — національний сигнал, що використовується під час терористичних атак, але згодом його скасували.

Через розслідування рух поїздів у районі інциденту призупинено, а низка доріг залишаються перекритими. Поліція посилила присутність на всіх транспортних мережах у неділю, щоб забезпечити безпеку.

