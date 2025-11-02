Резня в британском поезде – десятки пассажиров стали жертвами нападения с ножом

Полиция задержала двух подозреваемых.

В поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон в графстве Кембриджшир, Англия, произошло нападение с применением ножа, в результате которого десять человек попали в больницу. Девять из них получили травмы, опасные для жизни. Об этом сообщает Sky News.

Британская транспортная полиция назвала инцидент «шокирующим» и начала расследование, которое поддерживает антитеррористическая служба. Главный суперинтендант Крис Кейси отметил, что пока рано делать выводы о причинах нападения: «Может потребоваться время, чтобы мы установили все обстоятельства».

После остановки поезда на станции Хантингдон полиция задержала двух подозреваемых — 32-летнего чернокожего гражданина Великобритании и 35-летнего мужчину карибского происхождения. Их арестовали по подозрению в покушении на убийство через восемь минут после сообщения об атаке. На место происшествия прибыли десятки правоохранителей. Суперинтендант Джон Лавлесс уточнил в воскресенье, что двое из десяти пострадавших до сих пор борются за жизнь, а четверо уже выписаны из больницы. Он также заверил, что пока нет оснований считать инцидент террористическим.

Очевидец рассказал BBC, что видел мужчину с окровавленной рукой, который бежал по вагону, выкрикивая «у них нож». Другой свидетель сообщил, что полиция применила электрошокер к одному из мужчин на платформе. Пассажиры, по словам очевидца, находились в состоянии «чистой паники», когда раненые, истекая кровью, звали на помощь.

Премьер-министр Кир Стармер назвал происшествие «ужасным инцидентом», вызывающим глубокую обеспокоенность, и призвал общественность следовать указаниям местных властей. В какой-то момент во время реагирования на нападение правоохранители объявили код «Платон» — национальный сигнал, используемый во время террористических атак, но впоследствии его отменили.

Из-за расследования движение поездов в районе инцидента приостановлено, а ряд дорог остаются перекрытыми. Полиция усилила присутствие на всех транспортных сетях в воскресенье, чтобы обеспечить безопасность.

