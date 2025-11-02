Практика судов
  1. В мире

Резня в британском поезде – десятки пассажиров стали жертвами нападения с ножом

16:03, 2 ноября 2025
Полиция задержала двух подозреваемых.
Резня в британском поезде – десятки пассажиров стали жертвами нападения с ножом
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон в графстве Кембриджшир, Англия, произошло нападение с применением ножа, в результате которого десять человек попали в больницу. Девять из них получили травмы, опасные для жизни. Об этом сообщает Sky News.

Британская транспортная полиция назвала инцидент «шокирующим» и начала расследование, которое поддерживает антитеррористическая служба. Главный суперинтендант Крис Кейси отметил, что пока рано делать выводы о причинах нападения: «Может потребоваться время, чтобы мы установили все обстоятельства».

После остановки поезда на станции Хантингдон полиция задержала двух подозреваемых — 32-летнего чернокожего гражданина Великобритании и 35-летнего мужчину карибского происхождения. Их арестовали по подозрению в покушении на убийство через восемь минут после сообщения об атаке. На место происшествия прибыли десятки правоохранителей. Суперинтендант Джон Лавлесс уточнил в воскресенье, что двое из десяти пострадавших до сих пор борются за жизнь, а четверо уже выписаны из больницы. Он также заверил, что пока нет оснований считать инцидент террористическим.

Очевидец рассказал BBC, что видел мужчину с окровавленной рукой, который бежал по вагону, выкрикивая «у них нож». Другой свидетель сообщил, что полиция применила электрошокер к одному из мужчин на платформе. Пассажиры, по словам очевидца, находились в состоянии «чистой паники», когда раненые, истекая кровью, звали на помощь.

Премьер-министр Кир Стармер назвал происшествие «ужасным инцидентом», вызывающим глубокую обеспокоенность, и призвал общественность следовать указаниям местных властей. В какой-то момент во время реагирования на нападение правоохранители объявили код «Платон» — национальный сигнал, используемый во время террористических атак, но впоследствии его отменили.

Из-за расследования движение поездов в районе инцидента приостановлено, а ряд дорог остаются перекрытыми. Полиция усилила присутствие на всех транспортных сетях в воскресенье, чтобы обеспечить безопасность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нападение Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду