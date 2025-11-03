Практика судов
  1. В мире

Резня в поезде в Великобритании: стали известны новые подробности

21:51, 3 ноября 2025
Во время задержания один из нападавших кричал «Убейте меня».
Резня в поезде в Великобритании: стали известны новые подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Великобритании в поезде произошло масштабное чрезвычайное событие – мужчины напали на пассажиров с ножами. Сначала сообщалось, что в результате нападения десять человек получили ранения, девять из них - в критическом состоянии.

По данным BILD, один из нападавших, атаковавший ножом людей в поезде в Британии, во время задержания кричал "Убейте меня".

Как стало известно, в британском городе Гантингдон в результате резни пострадали 11 пассажиров. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала двух британцев – 32 и 35 лет.

Один из мужчин, когда его задерживали, кричал стражам порядка "Убейте меня", рассказал местный таксист.

Муж ждал клиентов у своего автомобиля перед вокзалом, когда увидел, как люди в панике выбегают со станции. Мимо таксиста пробежал человек в черной одежде с огромным кухонным ножом в руке. Затем приехала полиция: сотрудники выстрелили в мужчину из электрошокового пистолета, повалили его на землю, приказали бросить оружие и надели на него наручники.

Сегодня британская полиция предъявила обвинение в попытке убийства задержанному 32-летнему мужчине, пишет АР.

Британская транспортная полиция сообщила, что Энтони Уильямсу выдвинули 10 обвинений в попытке убийства, одно в причинении телесных повреждений и одно во владении холодным оружием из-за произошедшего в субботу нападения.

Его также официально обвинили в попытке убийства за другой инцидент, произошедший ранее в тот же день на транзитной станции "Понтонный причал" (Pontoon Dock) в Лондоне.

Полиция заявляет, что не рассматривает этот инцидент как акт терроризма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нападение Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді