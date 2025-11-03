Резня в поезде в Великобритании: стали известны новые подробности

Во время задержания один из нападавших кричал «Убейте меня».

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Великобритании в поезде произошло масштабное чрезвычайное событие – мужчины напали на пассажиров с ножами. Сначала сообщалось, что в результате нападения десять человек получили ранения, девять из них - в критическом состоянии.

По данным BILD, один из нападавших, атаковавший ножом людей в поезде в Британии, во время задержания кричал "Убейте меня".

Как стало известно, в британском городе Гантингдон в результате резни пострадали 11 пассажиров. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала двух британцев – 32 и 35 лет.

Один из мужчин, когда его задерживали, кричал стражам порядка "Убейте меня", рассказал местный таксист.

Муж ждал клиентов у своего автомобиля перед вокзалом, когда увидел, как люди в панике выбегают со станции. Мимо таксиста пробежал человек в черной одежде с огромным кухонным ножом в руке. Затем приехала полиция: сотрудники выстрелили в мужчину из электрошокового пистолета, повалили его на землю, приказали бросить оружие и надели на него наручники.

Сегодня британская полиция предъявила обвинение в попытке убийства задержанному 32-летнему мужчине, пишет АР.

Британская транспортная полиция сообщила, что Энтони Уильямсу выдвинули 10 обвинений в попытке убийства, одно в причинении телесных повреждений и одно во владении холодным оружием из-за произошедшего в субботу нападения.

Его также официально обвинили в попытке убийства за другой инцидент, произошедший ранее в тот же день на транзитной станции "Понтонный причал" (Pontoon Dock) в Лондоне.

Полиция заявляет, что не рассматривает этот инцидент как акт терроризма.

