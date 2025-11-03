В які години не буде світла в Києві — оприлюднено графіки на 4 листопада

4 листопада у Києві вимикатимуть світло за графіками.

У Києві завтра, 4 листопада, планують відключати світло за графіками. Обмеження діятимуть тільки для чотирьох черг. Про це розповіли у ДТЕК.

Раніше Укренерго повідомило, що 4 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки у Києві будуть такі:

