В какие часы не будет света в Киеве — обнародованы графики на 4 ноября

4 ноября в Киеве будут выключать свет по графикам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве завтра, 4 ноября, планируют отключать свет по графику. Ограничения будут действовать только в четырех очередях. Об этом рассказали в ДТЭК.

Ранее Укрэнерго сообщило, что 4 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Графики в Киеве будут следующие:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.