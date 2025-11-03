Практика судів
  1. В Україні

Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО та затвердив нову структуру

19:16, 3 листопада 2025
Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України.
Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО та затвердив нову структуру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО та затвердив структуру Апарату. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави. 

Документ визначає оновлену систему управління в РНБО та встановлює граничну чисельність працівників апарату - 252 штатні одиниці.

Згідно з указом, втратить чинність попередній документ від 26 лютого 2021 року, яким регулювалася діяльність апарату РНБО. Секретареві Ради нацбезпеки доручено привести штатний розпис у відповідність до нової структури.

Як зазначив секретар РНБО Рустем Умєров, ухвалене рішення - це не просто організаційна реформа, а крок до посилення ефективності системи національної безпеки в умовах війни.

"Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат.

Нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека", - розповів Умєров.

До оновленої структури входять служби та департаменти, що відповідають за воєнну, інформаційну, зовнішню, економічну, енергетичну, гуманітарну безпеку, а також координацію кризового реагування.

Серед ключових підрозділів:

Департамент з питань воєнної безпеки, мобілізації та територіальної оборони;

Департамент з питань оборонно-промислового комплексу;

Департамент інформаційної безпеки і кіберзахисту;

Департамент стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання;

Департамент економічної, фінансової та санкційної політики;

Головний ситуаційний центр України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

указ Володимир Зеленський РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді