Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО та затвердив нову структуру

Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО та затвердив структуру Апарату. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.

Документ визначає оновлену систему управління в РНБО та встановлює граничну чисельність працівників апарату - 252 штатні одиниці.

Згідно з указом, втратить чинність попередній документ від 26 лютого 2021 року, яким регулювалася діяльність апарату РНБО. Секретареві Ради нацбезпеки доручено привести штатний розпис у відповідність до нової структури.

Як зазначив секретар РНБО Рустем Умєров, ухвалене рішення - це не просто організаційна реформа, а крок до посилення ефективності системи національної безпеки в умовах війни.

"Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат.

Нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека", - розповів Умєров.

До оновленої структури входять служби та департаменти, що відповідають за воєнну, інформаційну, зовнішню, економічну, енергетичну, гуманітарну безпеку, а також координацію кризового реагування.

Серед ключових підрозділів:

Департамент з питань воєнної безпеки, мобілізації та територіальної оборони;

Департамент з питань оборонно-промислового комплексу;

Департамент інформаційної безпеки і кіберзахисту;

Департамент стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання;

Департамент економічної, фінансової та санкційної політики;

Головний ситуаційний центр України.

