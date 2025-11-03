Практика судов
  1. В Украине

Зеленский увеличил предельную численность работников Аппарата СНБО и утвердил новую структуру

19:16, 3 ноября 2025
Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Зеленский увеличил предельную численность работников Аппарата СНБО и утвердил новую структуру
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым увеличил предельную численность сотрудников Аппарата СНБО и утвердил его структуру. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Документ определяет обновленную систему управления в СНБО и устанавливает предельную численность сотрудников Аппарата — 252 штатные единицы.

Согласно указу, утрачивает силу предыдущий документ от 26 февраля 2021 года, которым регулировалась деятельность Аппарата СНБО. Секретарю Совета национальной безопасности поручено привести штатное расписание в соответствие с новой структурой.

Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, принятое решение — это не просто организационная реформа, а шаг к повышению эффективности системы национальной безопасности в условиях войны.

«Это решение не только об организационных изменениях. Это — об эффективности во время войны. Когда каждое решение должно работать на оборону, экономику и силу государства, СНБО должен оставаться центром координации, который обеспечивает результат.

Новая структура сфокусирована на ключевых направлениях национальной безопасности: война и победа, развитие оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасность и информационная политика, экономическая и энергетическая безопасность, внешняя и внутренняя безопасность», — рассказал Умеров.

В обновленную структуру входят службы и департаменты, отвечающие за военную, информационную, внешнюю, экономическую, энергетическую, гуманитарную безопасность, а также координацию кризисного реагирования.

Среди ключевых подразделений:

Департамент по вопросам военной безопасности, мобилизации и территориальной обороны;

Департамент по вопросам оборонно-промышленного комплекса;

Департамент информационной безопасности и киберзащиты;

Департамент стратегического диалога и послевоенного урегулирования;

Департамент экономической, финансовой и санкционной политики;

Главный ситуационный центр Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ Владимир Зеленский СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді