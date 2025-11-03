Зеленский увеличил предельную численность работников Аппарата СНБО и утвердил новую структуру

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым увеличил предельную численность сотрудников Аппарата СНБО и утвердил его структуру. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Документ определяет обновленную систему управления в СНБО и устанавливает предельную численность сотрудников Аппарата — 252 штатные единицы.
Согласно указу, утрачивает силу предыдущий документ от 26 февраля 2021 года, которым регулировалась деятельность Аппарата СНБО. Секретарю Совета национальной безопасности поручено привести штатное расписание в соответствие с новой структурой.
Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, принятое решение — это не просто организационная реформа, а шаг к повышению эффективности системы национальной безопасности в условиях войны.
«Это решение не только об организационных изменениях. Это — об эффективности во время войны. Когда каждое решение должно работать на оборону, экономику и силу государства, СНБО должен оставаться центром координации, который обеспечивает результат.
Новая структура сфокусирована на ключевых направлениях национальной безопасности: война и победа, развитие оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасность и информационная политика, экономическая и энергетическая безопасность, внешняя и внутренняя безопасность», — рассказал Умеров.
В обновленную структуру входят службы и департаменты, отвечающие за военную, информационную, внешнюю, экономическую, энергетическую, гуманитарную безопасность, а также координацию кризисного реагирования.
Среди ключевых подразделений:
Департамент по вопросам военной безопасности, мобилизации и территориальной обороны;
Департамент по вопросам оборонно-промышленного комплекса;
Департамент информационной безопасности и киберзащиты;
Департамент стратегического диалога и послевоенного урегулирования;
Департамент экономической, финансовой и санкционной политики;
Главный ситуационный центр Украины.
