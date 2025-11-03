На Львівщині батька дівчинки, яка розмалювала фломастерами кота, притягнули до відповідальності

Правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який опублікував у соцмережі відео, на якому його донька розмальовує кота фломастерами.

Фото: поліція Львівщини

У поліції Львівщині розповіли, що під моніторингу соціальних мереж виявили публікацію з відео, де маленька дівчинка розфарбовує кота фломастерами. Правоохоронці встановили особу батька дитини, який публікував відео.

Ним виявився 30-річний житель Золочівського району Львівської області.

На чоловіка склали адміністративні протоколи за декількома статтями.

ч.1 ст.184 КУпАП — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей (штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

ч.1 ст.89 КУпАП — жорстоке поводження з тваринами (штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів).

Матеріали справи передали до суду., а тварину тимчасово передали зоозахисникам до ухвалення остаточного рішення.

Раніше ми писали, що у Львові донька медикині розмалювала кота фломастерами. На оприлюдненому ролику видно, як маленька дівчинка фарбує тварину різнокольоровими маркерами. Жіночий голос за кадром спочатку лає дитину, каже, що так чинити не можна, а згодом забирає кота. Батько опублікував відповідне відео у мережі.

