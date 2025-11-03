У Львові донька медикині розмалювала кота фломастерами – за справу взялася поліція

Зоозахисники вимагають вилучити тварину та притягнути дорослих до відповідальності.

У соціальних мережах викликало обурення відео, на якому донька працівниці Львівської лікарні святого Пантелеймона розмальовує кота фломастерами. Поліція вже розпочала перевірку за фактом події, про що повідомила організація UAnimals.

На оприлюдненому ролику видно, як маленька дівчинка фарбує тварину різнокольоровими маркерами. Жіночий голос за кадром спочатку лає дитину, каже, що так чинити не можна, а згодом забирає кота.

Зоозахисники назвали інцидент «знущанням» і подали заяву до поліції з вимогою перевірити стан тварини, притягнути до відповідальності дорослих, які допустили ситуацію, та розглянути питання про вилучення кота. UAnimals також планує звернутися до служби у справах дітей.

«Це не дитяча гра — це жорстоке поводження. Особливо тривожно, що дорослі не зупинили дитину й не пояснили, що так робити не можна», — зазначили в організації.

Поліцейські проводять перевірку за фактом жорстокого поводження з котом.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, де маленька дівчинка розмальовує кошеня фломастерами. Мама, при цьому, знімає подію на відео», – зазначили в поліції.

