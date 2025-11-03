Практика судів
  1. В Україні

У Львові донька медикині розмалювала кота фломастерами – за справу взялася поліція

12:12, 3 листопада 2025
Зоозахисники вимагають вилучити тварину та притягнути дорослих до відповідальності.
У Львові донька медикині розмалювала кота фломастерами – за справу взялася поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У соціальних мережах викликало обурення відео, на якому донька працівниці Львівської лікарні святого Пантелеймона розмальовує кота фломастерами. Поліція вже розпочала перевірку за фактом події, про що повідомила організація UAnimals.

На оприлюдненому ролику видно, як маленька дівчинка фарбує тварину різнокольоровими маркерами. Жіночий голос за кадром спочатку лає дитину, каже, що так чинити не можна, а згодом забирає кота.

Зоозахисники назвали інцидент «знущанням» і подали заяву до поліції з вимогою перевірити стан тварини, притягнути до відповідальності дорослих, які допустили ситуацію, та розглянути питання про вилучення кота. UAnimals також планує звернутися до служби у справах дітей.

«Це не дитяча гра — це жорстоке поводження. Особливо тривожно, що дорослі не зупинили дитину й не пояснили, що так робити не можна», — зазначили в організації.

Поліцейські проводять перевірку за фактом жорстокого поводження з котом.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, де маленька дівчинка розмальовує кошеня фломастерами. Мама, при цьому, знімає подію на відео», – зазначили в поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Львів тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді