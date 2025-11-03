Во Львове дочь медика разрисовала кота фломастерами – за дело взялась полиция

Зоозащитники требуют изъять животное и привлечь взрослых к ответственности.

В социальных сетях вызвало возмущение видео, на котором дочь работницы Львовской больницы святого Пантелеймона разрисовывает кота фломастерами. Полиция уже начала проверку по факту происшествия, о чем сообщила организация UAnimals.

На обнародованном ролике видно, как маленькая девочка красит животное разноцветными маркерами. Женский голос за кадром сначала ругает ребенка, говорит, что так поступать нельзя, а затем забирает кота.

Зоозащитники назвали инцидент «издевательством» и подали заявление в полицию с требованием проверить состояние животного, привлечь к ответственности взрослых, допустивших ситуацию, и рассмотреть вопрос об изъятии кота. UAnimals также планирует обратиться в службу по делам детей.

«Это не детская игра — это жестокое обращение. Особенно тревожно, что взрослые не остановили ребенка и не объяснили, что так делать нельзя», — отметили в организации.

Полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с котом.

«Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видео, где маленькая девочка разрисовывает котенка фломастерами. Мама, при этом, снимает происходящее на видео», — отметили в полиции.

