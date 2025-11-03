Во Львовской области отца девочки, которая разрисовала фломастерами кота, привлекли к ответственности

Правоохранители привлекли к ответственности мужчину, опубликовавшего в соцсети видео, на котором его дочь разрисовывает кота фломастерами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В полиции Львовской области рассказали, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию с видео, где маленькая девочка раскрашивает кота фломастерами. Правоохранители установили личность отца ребенка, который опубликовал видео.

Им оказался 30-летний житель Золочевского района Львовской области.

На мужчину составили административные протоколы по нескольким статьям.

- ч.1 ст.184 КУоАП - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей (штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- ч.1 ст.89 КУоАП — жестокое обращение с животными (штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов).

Материалы дела передали в суд, а животное временно передали зоозащитникам до принятия окончательного решения.

Ранее мы писали, что во Львове дочь медика разрисовала кота фломастерами. На обнародованном ролике видно, как маленькая девочка окрашивает животное разноцветными маркерами. Женский голос за кадром сначала ругает ребенка, говорит, что так поступать нельзя, а впоследствии уносит кота. Отец опубликовал соответствующее видео в сети.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.