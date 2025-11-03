Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области отца девочки, которая разрисовала фломастерами кота, привлекли к ответственности

20:51, 3 ноября 2025
Правоохранители привлекли к ответственности мужчину, опубликовавшего в соцсети видео, на котором его дочь разрисовывает кота фломастерами.
Во Львовской области отца девочки, которая разрисовала фломастерами кота, привлекли к ответственности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В полиции Львовской области рассказали, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию с видео, где маленькая девочка раскрашивает кота фломастерами. Правоохранители установили личность отца ребенка, который опубликовал видео.

Им оказался 30-летний житель Золочевского района Львовской области.

На мужчину составили административные протоколы по нескольким статьям.

- ч.1 ст.184 КУоАП - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей (штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- ч.1 ст.89 КУоАП — жестокое обращение с животными (штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов).

Материалы дела передали в суд, а животное временно передали зоозащитникам до принятия окончательного решения.

Ранее мы писали, что во Львове дочь медика разрисовала кота фломастерами. На обнародованном ролике видно, как маленькая девочка окрашивает животное разноцветными маркерами. Женский голос за кадром сначала ругает ребенка, говорит, что так поступать нельзя, а впоследствии уносит кота. Отец опубликовал соответствующее видео в сети.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді