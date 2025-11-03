В Україну йдуть дощі та похолодання – метеорологиня Наталка Діденко попереджає про можливі «мінуси»

Насуваються дощі та похолодання — синоптик Діденко попередила про зміну погоди.

Українцям варто обов’язково скористатися гарною погодою, адже вже завтра, 4 листопада, на заході та півночі України очікуються дощі, які принесе холодний атмосферний фронт. Опади також можливі у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території країни погода залишатиметься сухою. Про це повідомила метеорологиня Наталка Діденко.

Температура повітря у вівторок знизиться:

у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині — до +9…+13°С;

у центрі, на сході та півдні — +12…+16°С, місцями на півдні до +18°С.

У Києві 4 листопада небо вкриється хмарами, температура знизиться до +10°С, очікується дощ.

«Тому розумієте, чому сьогодні так треба побути побільше на повітрі – сонечко і тепло, яке завтра прикриють атмосферний фронт і хмари», — зазначила синоптик.

За прогнозом Діденко, 4–5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. Потім із 6 по 10 листопада очікується коротке потепління, після чого 11–12 листопада знову прийде відчутне похолодання — вночі можливі «мінуси», вдень температура поступово знизиться до +2…+8°С.

Синоптик наголосила, що довгостроковий прогноз є орієнтовним і може корегуватися.

