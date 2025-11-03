В Украину идут дожди и похолодание – метеоролог Наталка Диденко предупреждает о возможных «минусах»

Надвигаются дожди и похолодание – синоптик Диденко предупредила об изменении погоды.

Украинцам стоит обязательно воспользоваться хорошей погодой, ведь уже завтра, 4 ноября, на западе и севере страны ожидаются дожди, которые принесет холодный атмосферный фронт. Осадки также возможны в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории Украины погода останется сухой. Об этом сообщила метеоролог Наталка Диденко.

Температура воздуха во вторник понизится:

в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской — до +9…+13°С;

в центре, на востоке и юге — +12…+16°С, местами на юге до +18°С.

В Киеве 4 ноября небо покроется облаками, температура опустится до +10°С, ожидается дождь.

«Поэтому понимаете, почему сегодня нужно как можно больше побыть на воздухе – солнышко и тепло, которые завтра прикроют атмосферный фронт и облака», — отметила синоптик.

Согласно прогнозу Диденко, 4–5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. Затем с 6 по 10 ноября ожидается кратковременное потепление, после чего 11–12 ноября вновь придет ощутимое похолодание — ночью возможны «минусы», днем температура постепенно снизится до +2…+8°С.

Синоптик подчеркнула, что долгосрочный прогноз является ориентировочным и может корректироваться.

