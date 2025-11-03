В Украину идут дожди и похолодание – метеоролог Наталка Диденко предупреждает о возможных «минусах»

Украинцам стоит обязательно воспользоваться хорошей погодой, ведь уже завтра, 4 ноября, на западе и севере страны ожидаются дожди, которые принесет холодный атмосферный фронт. Осадки также возможны в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории Украины погода останется сухой. Об этом сообщила метеоролог Наталка Диденко.
Температура воздуха во вторник понизится:
В Киеве 4 ноября небо покроется облаками, температура опустится до +10°С, ожидается дождь.
«Поэтому понимаете, почему сегодня нужно как можно больше побыть на воздухе – солнышко и тепло, которые завтра прикроют атмосферный фронт и облака», — отметила синоптик.
Согласно прогнозу Диденко, 4–5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. Затем с 6 по 10 ноября ожидается кратковременное потепление, после чего 11–12 ноября вновь придет ощутимое похолодание — ночью возможны «минусы», днем температура постепенно снизится до +2…+8°С.
Синоптик подчеркнула, что долгосрочный прогноз является ориентировочным и может корректироваться.
