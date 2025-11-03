Практика судов
  1. Общество

В Украину идут дожди и похолодание – метеоролог Наталка Диденко предупреждает о возможных «минусах»

21:42, 3 ноября 2025
Надвигаются дожди и похолодание – синоптик Диденко предупредила об изменении погоды.
В Украину идут дожди и похолодание – метеоролог Наталка Диденко предупреждает о возможных «минусах»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам стоит обязательно воспользоваться хорошей погодой, ведь уже завтра, 4 ноября, на западе и севере страны ожидаются дожди, которые принесет холодный атмосферный фронт. Осадки также возможны в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории Украины погода останется сухой. Об этом сообщила метеоролог Наталка Диденко.

Температура воздуха во вторник понизится:

  • в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской — до +9…+13°С;
  • в центре, на востоке и юге — +12…+16°С, местами на юге до +18°С.

В Киеве 4 ноября небо покроется облаками, температура опустится до +10°С, ожидается дождь.

«Поэтому понимаете, почему сегодня нужно как можно больше побыть на воздухе – солнышко и тепло, которые завтра прикроют атмосферный фронт и облака», — отметила синоптик.

Согласно прогнозу Диденко, 4–5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. Затем с 6 по 10 ноября ожидается кратковременное потепление, после чего 11–12 ноября вновь придет ощутимое похолодание — ночью возможны «минусы», днем температура постепенно снизится до +2…+8°С.

Синоптик подчеркнула, что долгосрочный прогноз является ориентировочным и может корректироваться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина прогноз погоды погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді