В Україні буде Виплатна агенція для підтримки аграріїв: Зеленський підписав євроінтеграційний закон

В Україні створюється Виплатна агенція для фінансової підтримки аграріїв за стандартами ЄС.

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4619-IX (законопроект 13202-1 від 7.05.2025), який передбачає створення Виплатної агенції — установи, що адмініструватиме, контролюватиме та моніторитиме всі програми підтримки в аграрному секторі.

Виплатна агенція стане центральним інструментом у системі розподілу фінансової допомоги аграріям. Її діяльність має забезпечити справедливий розподіл підтримки між усіма категоріями сільгоспвиробників, підвищити довіру до державних програм та дозволити ефективно використовувати бюджетні кошти і міжнародну допомогу, спрямовану на відновлення та розвиток аграрної галузі.

Також законом передбачено механізм надання державної підтримки.

Запровадження Виплатної агенції є частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

