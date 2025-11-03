В Украине будет Платежное агентство для поддержки аграриев: Зеленский подписал евроинтеграционный закон

В Украине создается Платежное агентство по финансовой поддержке аграриев по стандартам ЕС.

Фото: Pexels

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный Закон № 4619-IX (законопроект 13202-1 от 7.05.2025), который предусматривает создание Платежного агентства — учреждения, которое будет администрировать, контролировать и мониторить все программы поддержки в аграрном секторе.

Платежное агентство станет центральным инструментом в системе распределения финансовой помощи аграриям. Его деятельность должна обеспечить справедливое распределение поддержки между всеми категориями сельхозпроизводителей, повысить доверие к государственным программам и позволить эффективно использовать бюджетные средства и международную помощь, направленную на восстановление и развитие аграрной отрасли.

Законом также предусмотрен механизм предоставления государственной поддержки.

Введение Платежного агентства является частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.