В Украине будет Платежное агентство для поддержки аграриев: Зеленский подписал евроинтеграционный закон

20:33, 3 ноября 2025
В Украине создается Платежное агентство по финансовой поддержке аграриев по стандартам ЕС.
Фото: Pexels
Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный Закон № 4619-IX (законопроект 13202-1 от 7.05.2025), который предусматривает создание Платежного агентства — учреждения, которое будет администрировать, контролировать и мониторить все программы поддержки в аграрном секторе.

Платежное агентство станет центральным инструментом в системе распределения финансовой помощи аграриям. Его деятельность должна обеспечить справедливое распределение поддержки между всеми категориями сельхозпроизводителей, повысить доверие к государственным программам и позволить эффективно использовать бюджетные средства и международную помощь, направленную на восстановление и развитие аграрной отрасли.

Законом также предусмотрен механизм предоставления государственной поддержки.

Введение Платежного агентства является частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.

