Середня зарплата в Україні зросла до 26,6 тисяч грн, але розрив між регіонами та галузями – значний

17:00, 3 листопада 2025
Рівень зарплат в Україні зріс, але вчителі та культурні працівники досі отримують найменше.
Середня заробітна плата в Україні у вересні 2025 року становила 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж у серпні (25 911 грн). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Державної служби статистики.

Найвищі середні зарплати зафіксовано у Києві — 40 111 грн, Луганській області — 32 952 грн та Дніпропетровській області — 27 416 грн. Водночас найнижчі показники спостерігаються у Чернівецькій (18 841 грн), Кіровоградській (19 065 грн) та Тернопільській (20 076 грн) областях.

За секторами економіки лідерами залишаються галузі:

  • інформаційні технології та телекомунікації — 64 330 грн;
  • фінансова та страхова діяльність — 50 706 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 35 166 грн.

Водночас найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері творчості, мистецтва та розваг— 14 809 грн, бібліотечній та музейній діяльності — 15 236 грн, а також у сфері освіти — 16 901 грн. Хоча за останній місяць у цих секторах також спостерігається невелике підвищення, їхній рівень залишається суттєво нижчим за середній по країні.

Гетманцев наголосив, що низька оплата праці у сфері освіти та культури залишається викликом для держави: «На жаль, досі бачимо низький рівень оплати праці в тих галузях, які формують інтелектуальний та культурний потенціал країни – освіті та культурі. Проте вже наступного року це зміниться – завдяки спільній з колегами роботі, вдалося відстояти наші поправки про суттєвий перегляд зарплат вчителів та науково-педагогічних працівників ВНЗ».

Водночас, за його словами, зростання доходів напряму залежить від розвитку економіки, залучення інвестицій і підтримки галузей, здатних стати драйверами зростання.

У свою чергу Пенсійний фонд повідомив, що показники середньої заробітної плати у вересні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 21 190 грн.

Зауважимо, що Рахункова палата заявила: у підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулюючою. Очікуваного ефекту –підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто.

«Більше того, держава досі не володіє повною та достовірною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям, що унеможливлює аналіз ефективності видатків і планування бюджетних потреб у секторі державного управління», - йдеться у заяві.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2024 році Національним агентством України з питань державної служби, майже половина державних службовців серед основних причин звільнення назвала критично низький рівень оплати праці, який не забезпечує навіть базових фінансових потреб. Водночас кількість молодих працівників (до 35 років) у 2025 році скоротилася на 1,5 % порівняно з попереднім роком, що свідчить про втрату привабливості державної служби для нового покоління фахівців.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

