Середня зарплата в Україні зросла до 26,6 тисяч грн, але розрив між регіонами та галузями – значний

Рівень зарплат в Україні зріс, але вчителі та культурні працівники досі отримують найменше.

Середня заробітна плата в Україні у вересні 2025 року становила 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж у серпні (25 911 грн). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Державної служби статистики.

Найвищі середні зарплати зафіксовано у Києві — 40 111 грн, Луганській області — 32 952 грн та Дніпропетровській області — 27 416 грн. Водночас найнижчі показники спостерігаються у Чернівецькій (18 841 грн), Кіровоградській (19 065 грн) та Тернопільській (20 076 грн) областях.

За секторами економіки лідерами залишаються галузі:

інформаційні технології та телекомунікації — 64 330 грн;

фінансова та страхова діяльність — 50 706 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 35 166 грн.

Водночас найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері творчості, мистецтва та розваг— 14 809 грн, бібліотечній та музейній діяльності — 15 236 грн, а також у сфері освіти — 16 901 грн. Хоча за останній місяць у цих секторах також спостерігається невелике підвищення, їхній рівень залишається суттєво нижчим за середній по країні.

Гетманцев наголосив, що низька оплата праці у сфері освіти та культури залишається викликом для держави: «На жаль, досі бачимо низький рівень оплати праці в тих галузях, які формують інтелектуальний та культурний потенціал країни – освіті та культурі. Проте вже наступного року це зміниться – завдяки спільній з колегами роботі, вдалося відстояти наші поправки про суттєвий перегляд зарплат вчителів та науково-педагогічних працівників ВНЗ».

Водночас, за його словами, зростання доходів напряму залежить від розвитку економіки, залучення інвестицій і підтримки галузей, здатних стати драйверами зростання.

У свою чергу Пенсійний фонд повідомив, що показники середньої заробітної плати у вересні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 21 190 грн.

Зауважимо, що Рахункова палата заявила: у підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулюючою. Очікуваного ефекту –підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто.

«Більше того, держава досі не володіє повною та достовірною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям, що унеможливлює аналіз ефективності видатків і планування бюджетних потреб у секторі державного управління», - йдеться у заяві.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2024 році Національним агентством України з питань державної служби, майже половина державних службовців серед основних причин звільнення назвала критично низький рівень оплати праці, який не забезпечує навіть базових фінансових потреб. Водночас кількість молодих працівників (до 35 років) у 2025 році скоротилася на 1,5 % порівняно з попереднім роком, що свідчить про втрату привабливості державної служби для нового покоління фахівців.

