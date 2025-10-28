Практика судів
В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій

15:13, 28 жовтня 2025
Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати у вересні для обчислення пенсій.
Середній розмір заробітної плати у вересні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 21 190 грн. Про це повідомив Пенсійний фонд.

«27 жовтня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за вересень 2025 року. Він становить 21 190 гривень 31 копійка», - йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, у січні цього року показник середньої заробітної плати для обчислення пенсій дорівнював 18 660,32 грн.

