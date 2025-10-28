В Украине вырос показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты в сентябре для расчета пенсий.

Средний размер заработной платы в сентябре, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии, составил 21 190 грн. Об этом сообщил Пенсионный фонд.

«27 октября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая согласно Закону Украины «О общем обязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии, за сентябрь 2025 года. Он составляет 21 190 гривен 31 копейка», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, в январе этого года показатель средней заработной платы для расчета пенсий равнялся 18 660,32 грн.

