Средняя зарплата в Украине выросла до 26,6 тысяч грн, но разрыв между регионами и отраслями — значительный

Средняя заработная плата в Украине в сентябре 2025 года составила 26 623 грн, что на 2,7% больше, чем в августе (25 911 грн). Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Киеве — 40 111 грн, Луганской области — 32 952 грн и Днепропетровской области — 27 416 грн. В то же время самые низкие показатели наблюдаются в Черновицкой (18 841 грн), Кировоградской (19 065 грн) и Тернопольской (20 076 грн) областях.

По секторам экономики лидерами остаются отрасли:

информационные технологии и телекоммуникации — 64 330 грн;

финансовая и страховая деятельность — 50 706 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 35 166 грн.

В то же время самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере творчества, искусства и развлечений — 14 809 грн, библиотечной и музейной деятельности — 15 236 грн, а также в сфере образования — 16 901 грн. Хотя за последний месяц в этих секторах также наблюдается небольшое повышение, их уровень остается значительно ниже среднего по стране.

Гетманцев подчеркнул, что низкая оплата труда в сфере образования и культуры остается вызовом для государства: «К сожалению, мы по-прежнему видим низкий уровень оплаты труда в тех отраслях, которые формируют интеллектуальный и культурный потенциал страны — образовании и культуре. Однако уже в следующем году ситуация изменится — благодаря совместной работе с коллегами нам удалось отстоять поправки о существенном пересмотре зарплат учителей и научно-педагогических работников вузов».

В то же время, по его словам, рост доходов напрямую зависит от развития экономики, привлечения инвестиций и поддержки отраслей, способных стать драйверами роста.

В свою очередь Пенсионный фонд сообщил, что показатель средней заработной платы в сентябре, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии, составил 21 190 грн.

Следует отметить, что Счетная палата заявила: в результате проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемого эффекта — повышения мотивации, прозрачности и конкурентоспособности госслужбы — не достигнуто.

«Более того, государство до сих пор не владеет полной и достоверной информацией о фактических начислениях заработной платы государственным служащим, что делает невозможным анализ эффективности расходов и планирование бюджетных потребностей в секторе государственного управления», — говорится в заявлении.

Согласно опросу, проведенному в 2024 году Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, почти половина госслужащих среди основных причин увольнения назвала критически низкий уровень оплаты труда, который не обеспечивает даже базовых финансовых потребностей. В то же время количество молодых работников (до 35 лет) в 2025 году сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о потере привлекательности государственной службы для нового поколения специалистов.

