Конкурс до нових спецсудів СОАС та СААС: оприлюднено таймлайн та умови подання документів

ВККС оголосила орієнтовний графік проведення конкурсу до новостворених судів.

Як відомо, Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на зайняття посад у новоутворених спеціалізованих адміністративних судах.

Загалом буде відібрано 27 суддів, з яких:

17 у Спеціалізований окружний адміністративний суд

10 у Спеціалізований апеляційний адміністративний суд

Згідно з повідомленням Комісії, заяви та документи для участі в конкурсі подаються в електронній формі через офіційний вебсайт: тут.

Строк подання документів: з 1 грудня до 23 грудня включно.

Перелік необхідних документів і детальний порядок їх подання визначено в офіційних оголошеннях про конкурс:

Додамо, що Вища рада правосуддя 30 вересня визначила штат нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду на 2026 рік.

