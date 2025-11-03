Практика судів
Конкурс до нових спецсудів СОАС та СААС: оприлюднено таймлайн та умови подання документів

15:00, 3 листопада 2025
ВККС оголосила орієнтовний графік проведення конкурсу до новостворених судів.
Як відомо, Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на зайняття посад у новоутворених спеціалізованих адміністративних судах.

Загалом буде відібрано 27 суддів, з яких:

  • 17 у Спеціалізований окружний адміністративний суд
  • 10 у Спеціалізований апеляційний адміністративний суд

ВККС оголосила орієнтовний графік проведення конкурсу до новостворених судів.

Згідно з повідомленням Комісії, заяви та документи для участі в конкурсі подаються в електронній формі через офіційний вебсайт: тут.

Строк подання документів: з 1 грудня до 23 грудня включно.

Перелік необхідних документів і детальний порядок їх подання визначено в офіційних оголошеннях про конкурс:

Додамо, що Вища рада правосуддя 30 вересня визначила штат нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду на 2026 рік.

