Конкурс в новые спецсуды СОАС и СААС: опубликован таймлайн и условия подачи документов

ВККС объявила ориентировочный график проведения конкурса в новосозданные суды.

Как известно, Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на замещение должностей в вновь созданных специализированных административных судах.

Всего будет отобрано 27 судей, из которых:

17 — в Специализированный окружной административный суд

10 — в Специализированный апелляционный административный суд

Согласно сообщению Комиссии, заявления и документы для участия в конкурсе подаются в электронной форме через официальный веб-сайт: здесь.

Срок подачи документов: с 1 декабря по 23 декабря включительно.

Перечень необходимых документов и детальный порядок их подачи определены в официальных объявлениях о конкурсе:

Добавим, что Высший совет правосудия 30 сентября 2025 года утвердил штат новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда на 2026 год.

