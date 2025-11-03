Які пільги мають особи з інвалідністю при працевлаштуванні на роботу — пояснення Держпраці

Інвалідність є підставою для дострокового розірвання строкового трудового договору.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держава надає особам з інвалідністю пільги та гарантії при працевлаштуванні, водночас для роботодавців передбачені стимули та компенсації за їхнє працевлаштування. Такий підхід спрямований на підтримку соціальної інтеграції та рівних можливостей.

У Держпраці нагадують, що Україні є наступні види пільг при працевлаштуванні осіб з інвалідністю:

при прийнятті на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертної комісії;

інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк;

при скороченні чисельності або штату переважне право залишитися на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

працівник з інвалідністю має право відмовитися працювати в нічний час і надурочно;

на прохання особи з інвалідністю може встановлюватись режим роботи на умовах неповного робочого дня (тижня).

Для роботодавців встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю:

Якщо працює від 8 до 25 осіб – одне робоче місце.

Якщо працює понад 25 осіб – 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік.

За невиконання нормативу передбачена фінансова відповідальність (штрафи/цільові внески).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.