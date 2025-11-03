Практика судів
Які пільги мають особи з інвалідністю при працевлаштуванні на роботу — пояснення Держпраці

21:27, 3 листопада 2025
Інвалідність є підставою для дострокового розірвання строкового трудового договору.
Які пільги мають особи з інвалідністю при працевлаштуванні на роботу — пояснення Держпраці
Держава надає особам з інвалідністю пільги та гарантії при працевлаштуванні, водночас для роботодавців передбачені стимули та компенсації за їхнє працевлаштування. Такий підхід спрямований на підтримку соціальної інтеграції та рівних можливостей.

У Держпраці нагадують, що Україні є наступні види пільг при працевлаштуванні осіб з інвалідністю:

  • при прийнятті на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертної комісії;
  • інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк;
  • при скороченні чисельності або штату переважне право залишитися на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • працівник з інвалідністю має право відмовитися працювати в нічний час і надурочно;
  • на прохання особи з інвалідністю може встановлюватись режим роботи на умовах неповного робочого дня (тижня).

Для роботодавців встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю:

  • Якщо працює від 8 до 25 осіб – одне робоче місце.
  • Якщо працює понад 25 осіб – 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік.

За невиконання нормативу передбачена фінансова відповідальність (штрафи/цільові внески).

