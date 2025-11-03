Практика судов
  1. В Украине

Какие льготы получают лица с инвалидностью при трудоустройстве на работу — объяснение Гоструда

21:27, 3 ноября 2025
Инвалидность является основанием для досрочного расторжения срочного трудового контракта.
Государство предоставляет лицам с инвалидностью льготы и гарантии при трудоустройстве, одновременно для работодателей предусмотрены стимулы и компенсации за их трудоустройство. Такой подход направлен на поддержку социальной интеграции и равных возможностей.

В Гоструда напоминают, что в Украине существуют следующие виды льгот при трудоустройстве лиц с инвалидностью:

  • при приёме на работу не устанавливаются испытания для лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с рекомендацией медико‑социальной экспертной комиссии;
  • инвалидность является уважительной причиной для расторжения трудового договора, заключённого на определённый срок;
  • при сокращении численности или штата преимущественное право остаться на работе при равных условиях продуктивности труда и квалификации предоставляется лицам с инвалидностью вследствие войны и лицам, на которых распространяется действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального защиты»;
  • работник с инвалидностью имеет право отказаться работать в ночное время и сверхурочно;
  • по просьбе лица с инвалидностью может быть установлен режим работы на условиях неполного рабочего дня (недели).

Для работодателей установлен норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью:

  • если работает от 8 до 25 лиц — одно рабочее место.
  • если работает более 25 лиц — 4 % среднесписочной численности штатных работников за год.
  • за невыполнение норматива предусмотрена финансовая ответственность (штрафы/целевые взносы).

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
