Удар по місцю базування військових на Дніпропетровщині — ДБР почало розслідування

19:04, 3 листопада 2025
Через обстріл є загиблі та поранені військові.
Удар по місцю базування військових на Дніпропетровщині — ДБР почало розслідування
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців внаслідок російського обстрілу на території Дніпропетровської області. Про це розповіли у Бюро. 

За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

