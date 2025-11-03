Удар по месту базирования военных на Днепропетровщине — ГБР начало расследование

Из-за обстрела есть погибшие и раненые военные.

ГБР открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Бюро.

По предварительной информации, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту дислокации украинских военных. В результате атаки есть погибшие и раненые.На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и надлежащим ли образом было организовано укрытие военнослужащих.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

