Удар по месту базирования военных на Днепропетровщине — ГБР начало расследование

19:04, 3 ноября 2025
Из-за обстрела есть погибшие и раненые военные.
ГБР открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Бюро.

По предварительной информации, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту дислокации украинских военных. В результате атаки есть погибшие и раненые.На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и надлежащим ли образом было организовано укрытие военнослужащих.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

военные ГБР

