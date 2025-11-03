Практика судів
  1. В Україні

Гетманцев вважає пільги з ПДВ на електрокари необґрунтованими в умовах війни

19:40, 3 листопада 2025
Данило Гетманцев звернув увагу на дисбаланс між податковими пільгами на імпорт електромобілів та підтримкою виробників озброєння.
Гетманцев вважає пільги з ПДВ на електрокари необґрунтованими в умовах війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що пільги з ПДВ на імпорт електромобілів є невиправданими в умовах війни.

За його словами, протягом десяти місяців цього року в Україну ввезли понад 82 тисячі електромобілів загальною вартістю 72,2 млрд грн, при цьому сума наданих пільг із ПДВ під час розмитнення склала 14,5 млрд грн.

"За 10 місяців цього року в Україну ввезено понад 82 тис. електромобілів загальною вартістю 72,2 млрд грн.

Сума отриманої пільги з ПДВ під час їх розмитнення склала 14,5 млрд грн.

Для порівняння, наші виробники озброєння отримали за цей період втричі менший обсяг пільг. Це до питання про пріоритети.

До речі, слід нагадати, що мито при розмитненні цієї категорії авто не сплачується ("0"), і акциз також значно нижчий, ніж при розмитненні авто з ДВЗ. І ці ставки залишаться без змін після 1 січня 2026 року", — розповів Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ПДВ Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді