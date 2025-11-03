Гетманцев вважає пільги з ПДВ на електрокари необґрунтованими в умовах війни

Данило Гетманцев звернув увагу на дисбаланс між податковими пільгами на імпорт електромобілів та підтримкою виробників озброєння.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що пільги з ПДВ на імпорт електромобілів є невиправданими в умовах війни.

За його словами, протягом десяти місяців цього року в Україну ввезли понад 82 тисячі електромобілів загальною вартістю 72,2 млрд грн, при цьому сума наданих пільг із ПДВ під час розмитнення склала 14,5 млрд грн.

"За 10 місяців цього року в Україну ввезено понад 82 тис. електромобілів загальною вартістю 72,2 млрд грн.

Сума отриманої пільги з ПДВ під час їх розмитнення склала 14,5 млрд грн.

Для порівняння, наші виробники озброєння отримали за цей період втричі менший обсяг пільг. Це до питання про пріоритети.

До речі, слід нагадати, що мито при розмитненні цієї категорії авто не сплачується ("0"), і акциз також значно нижчий, ніж при розмитненні авто з ДВЗ. І ці ставки залишаться без змін після 1 січня 2026 року", — розповів Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.