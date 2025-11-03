Практика судов
Гетманцев считает льготы по НДС на электрокары необоснованными в условиях войны

19:40, 3 ноября 2025
Даниил Гетманцев обратил внимание на дисбаланс между налоговыми льготами на импорт электромобилей и поддержкой изготовителей вооружения.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что льготы по НДС на импорт электромобилей неоправданны в условиях войны.

По его словам, в течение десяти месяцев этого года в Украину ввезли более 82 тысяч электромобилей общей стоимостью 72,2 млрд грн, при этом сумма предоставленных льгот по НДС при растаможке составила 14,5 млрд грн.

"За 10 месяцев этого года в Украину ввезено более 82 тыс. электромобилей общей стоимостью 72,2 млрд грн.

Сумма полученной льготы по НДС при их растаможке составила 14,5 млрд грн.

Для сравнения, наши производители вооружения получили за этот период втрое меньший объем льгот. Это к вопросу о приоритетах.

Кстати, следует напомнить, что таможенная пошлина при растаможке этой категории авто не уплачивается ("0"), и акциз также значительно ниже, чем при растаможке авто с ДВС. И эти ставки останутся без изменений после 1 января 2026 года», – рассказал Гетманцев.

