Гетманцев считает льготы по НДС на электрокары необоснованными в условиях войны

Даниил Гетманцев обратил внимание на дисбаланс между налоговыми льготами на импорт электромобилей и поддержкой изготовителей вооружения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что льготы по НДС на импорт электромобилей неоправданны в условиях войны.

По его словам, в течение десяти месяцев этого года в Украину ввезли более 82 тысяч электромобилей общей стоимостью 72,2 млрд грн, при этом сумма предоставленных льгот по НДС при растаможке составила 14,5 млрд грн.

"За 10 месяцев этого года в Украину ввезено более 82 тыс. электромобилей общей стоимостью 72,2 млрд грн.

Сумма полученной льготы по НДС при их растаможке составила 14,5 млрд грн.

Для сравнения, наши производители вооружения получили за этот период втрое меньший объем льгот. Это к вопросу о приоритетах.

Кстати, следует напомнить, что таможенная пошлина при растаможке этой категории авто не уплачивается ("0"), и акциз также значительно ниже, чем при растаможке авто с ДВС. И эти ставки останутся без изменений после 1 января 2026 года», – рассказал Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.