У центрі Львова посеред дня загорівся трамвай – фото

У Львові посеред дня загорівся трамвай на площі Митній — пасажири встигли евакуюватися.

Фото: Андрій Садовий

У Львові, на площі Митній, сталося займання трамвая. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Займання сталося 3 листопада близько 13:44. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники — так, вже о 13:54 полум’я було повністю загашене.

На щастя, ніхто з людей не постраждав: пасажири встигли швидко залишити салон ще до того, як вогонь поширився.

За словами мера міста Андрія Садового, причини займання встановлюються.

