На Житомирщині чоловік погрожував поліції ножем та гранатою — як його покарали

Чоловіка ув’язнили за замах на вбивство поліцейських.

Жителя Житомирщини засуджено до 9 років ув’язнення за замах на вбивство поліцейських та незаконне зберігання боєприпасів і холодної зброї. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Встановлено, що у серпні цього року 39-річний мешканець Романівщини, що на Житомирщині, вчинив особливо тяжкий злочин щодо двох працівників патрульної поліції.

Коли правоохоронці приїхали на виклик про розбите вікно за адресою, що по сусідству з обвинуваченим, він спочатку погрожував патрульним ножем, а потім – гранатою, приведеною у бойове положення. Протиправні дії чоловіка було припинено працівниками КОРДу.

У подальшому у обвинувченого було виявлено та вилучено дві гранати, які належать до вибухових пристроїв військового призначення, а також бойовий ніж, який він носив без передбаченого законом дозволу.

Обвинувачений повністю визнав свою вину, крім того, його винуватість також повністю підтверджена сукупністю інших зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів.

До набрання вироком чинності обвинувачений залишатиметься під вартою. На оскарження вироку сторони мають 30 днів (справа 290/1184/25).

