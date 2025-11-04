В Житомирской области мужчина угрожал полиции ножом и гранатой — как его наказали

Жителя Житомирской области приговорили к 9 годам лишения свободы за покушение на убийство полицейских и незаконное хранение боеприпасов и холодного оружия. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.
Установлено, что в августе этого года 39-летний житель Романовского района, что на Житомирщине, совершил особо тяжкое преступление в отношении двух сотрудников патрульной полиции.
Когда правоохранители прибыли по вызову о разбитом окне по адресу, находящемуся по соседству с обвиняемым, он сначала угрожал патрульным ножом, а затем — приведённой в боевое положение гранатой. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками КОРДа.
Впоследствии у обвиняемого были обнаружены и изъяты две гранаты, относящиеся к взрывным устройствам военного назначения, а также боевой нож, который он носил без предусмотренного законом разрешения.
Обвиняемый полностью признал свою вину, кроме того, его виновность была полностью подтверждена совокупностью других собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.
До вступления приговора в законную силу обвиняемый останется под стражей. Стороны имеют 30 дней на обжалование приговора (дело № 290/1184/25).
