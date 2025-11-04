Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Житомирской области мужчина угрожал полиции ножом и гранатой — как его наказали

07:54, 4 ноября 2025
Мужчину посадили за покушение на убийство полицейских.
В Житомирской области мужчина угрожал полиции ножом и гранатой — как его наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жителя Житомирской области приговорили к 9 годам лишения свободы за покушение на убийство полицейских и незаконное хранение боеприпасов и холодного оружия. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Установлено, что в августе этого года 39-летний житель Романовского района, что на Житомирщине, совершил особо тяжкое преступление в отношении двух сотрудников патрульной полиции.

Когда правоохранители прибыли по вызову о разбитом окне по адресу, находящемуся по соседству с обвиняемым, он сначала угрожал патрульным ножом, а затем — приведённой в боевое положение гранатой. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками КОРДа.

Впоследствии у обвиняемого были обнаружены и изъяты две гранаты, относящиеся к взрывным устройствам военного назначения, а также боевой нож, который он носил без предусмотренного законом разрешения.

Обвиняемый полностью признал свою вину, кроме того, его виновность была полностью подтверждена совокупностью других собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый останется под стражей. Стороны имеют 30 дней на обжалование приговора (дело № 290/1184/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду