Зеленський пояснив, чому не варто боятися втрати позицій на фронті

Президент України Володимир Зеленський закликав військових командирів не приховувати у своїх доповідях інформацію про втрату позицій, наголошуючи, що головним завданням є збереження особового складу. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, що деякі командири іноді надають неповну інформацію про ситуацію на фронті, зокрема замовчують втрату позицій.

«Цього не потрібно боятися, тому що це війна проти такої здорової махини. Не потрібно боятися, що ти втратив якусь позицію. Зберіг особовий склад – молодець. Є особовий склад, ти потім вирішуєш як і відновиш становище», — підкреслив Зеленський.

Він також додав, що втрата особового складу є значно серйознішою проблемою, ніж втрата позицій.

