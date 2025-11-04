Зеленский объяснил, почему не стоит бояться потери позиций на фронте

Президент подчеркнул приоритет сохранения личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных командиров не скрывать в своих докладах информацию о потере позиций, подчеркнув, что главной задачей является сохранение личного состава. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что некоторые командиры иногда предоставляют неполную информацию о ситуации на фронте, в частности замалчивают потерю позиций.

«Этого не нужно бояться, потому что это война против такой здоровой машины. Не нужно бояться, что ты потерял какую-то позицию. Сохранил личный состав — молодец. Есть личный состав, ты потом решаешь, как и восстановишь положение», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что потеря личного состава является гораздо более серьезной проблемой, чем потеря позиций.

