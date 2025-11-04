У TikTok поширюють ШІ-відео з наративами про «безглузду» війну та «непотрібність» ТОТ, – ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО заявили, що мета цих відео — деморалізувати українське суспільство та нав’язати ідею «миру будь-якою ціною».

У TikTok поширюються відеоролики, у яких нібито «пересічні українці» висловлюють думки про війну, мобілізацію та мирні переговори. Усі ці відео мають однаковий візуальний стиль і містять виключно песимістичні меседжі, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Учасники цих роликів виступають проти мобілізації, називають війну «безглуздою», звинувачують владу в «зриві миру» та просувають ідею про «непотрібність» повернення окупованих територій. Перевірка через сервіси виявлення дипфейків підтвердила, що всі відео цілковито створені за допомогою штучного інтелекту. Це вказує на використання росією ШІ-технологій для ведення інформаційної війни проти України.

Центр зазначає, що мета таких роликів — деморалізувати українське суспільство, послабити готовність до опору та нав’язати ідею «миру будь-якою ціною», щоб викликати зневіру та безнадію серед українців.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв про подібну серію ШІ-відео, у яких «пересічні українці» закликали до поступок росії.

