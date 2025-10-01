У TikTok поширюють відео, створені ШІ, для просування наративу «мир будь-якою ціною» — ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО заявили, що мета цих відео — створити враження втоми від війни та безнадійності.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що у соціальній мережі TikTok поширюються відео, створені із використанням штучного інтелекту задля просування наративу «мир будь-якою ціною».

«У таких роликах, під виглядом гумору чи зважених аргументів, поширюють твердження, що опір російській агресії нібито не має сенсу, а єдиний вихід — погодитися на поступки й припинити війну.

У таких відео викривлюються причини війни, підмінюються поняття відповідальності та оборони, а капітуляція показується як «прагматичне рішення», - заявили у ЦПД.

Мета цієї кампанії — знизити готовність суспільства до спротиву, дискредитувати мобілізаційний процес і створити враження втоми від війни та безнадійності.

У ЦПД підкреслили, навіть якщо такі відео оформлені як «жарти» чи «побутові історії», вони несуть чітко спрямований вплив і використовуються в інформаційних кампаніях проти України.

«Акаунти, які поширюють подібні відео, невдовзі припинять своє існування», - додав Центр протидії дезінформації.

