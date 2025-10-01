Практика судов
В TikTok распространяют видео, созданные ИИ, для продвижения нарратива «мир любой ценой» — ЦПД СНБО

12:25, 1 октября 2025
В ЦПД СНБО заявили, что цель этих видео — создать впечатление усталости от войны и безысходности.
Фото: ЦПД РНБО
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в социальной сети TikTok распространяются видео, созданные с использованием искусственного интеллекта для продвижения нарратива «мир любой ценой».

«В таких роликах, под видом юмора или взвешенных аргументов, распространяются утверждения, что сопротивление российской агрессии якобы не имеет смысла, а единственный выход — согласиться на уступки и прекратить войну.

В таких видео искажаются причины войны, подменяются понятия ответственности и обороны, а капитуляция показывается как «прагматичное решение», — заявили в ЦПД.

Цель этой кампании — снизить готовность общества к сопротивлению, дискредитировать мобилизационный процесс и создать впечатление усталости от войны и безнадежности.

В ЦПД подчеркнули, что даже если такие видео оформлены как «шутки» или «бытовые истории», они несут четко направленное влияние и используются в информационных кампаниях против Украины.

«Аккаунты, которые распространяют подобные видео, вскоре прекратят свое существование», — добавил Центр противодействия дезинформации.

 

