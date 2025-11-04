Практика судов
В TikTok распространяют ИИ-видео с нарративами о «бессмысленной» войне и «ненужности» ВОТ, – ЦПД СНБО

10:08, 4 ноября 2025
В ЦПД СНБО заявили, что цель этих видео – деморализовать украинское общество и навязать идею «мира любой ценой».
Фото: ЦПД СНБО
В TikTok распространяются видеоролики, в которых якобы «рядовые украинцы» высказывают мнения о войне, мобилизации и мирных переговорах. Все эти видео имеют одинаковый визуальный стиль и содержат исключительно пессимистические месседжи, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Участники этих роликов выступают против мобилизации, называют войну «бессмысленной», обвиняют власть в «срыве мира» и продвигают идею о «ненужности» возвращения оккупированных территорий. Проверка через сервисы выявления дипфейков подтвердила, что все видео полностью созданы с помощью искусственного интеллекта. Это указывает на использование Россией ИИ-технологий для ведения информационной войны против Украины.

Центр отмечает, что цель таких роликов — деморализовать украинское общество, ослабить готовность к сопротивлению и навязать идею «мира любой ценой», чтобы вызвать уныние и безнадежность среди украинцев.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал о подобной серии ИИ-видео, в которых «рядовые украинцы» призывали к уступкам России.

