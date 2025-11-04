Ірландія скорочує безкоштовне проживання для українських біженців

Працевлаштованим біженцям запровадять щотижневі внески.

Уряд Ірландії ухвалив рішення скоротити період безкоштовного проживання для новоприбулих українців у державному житлі з 90 до 30 днів. Про це повідомляє RTE.

Такі зміни спрямовані на оптимізацію системи розміщення, щоб забезпечити місцями всіх, хто прибуває до країни в пошуках захисту. За оцінками уряду, через щоденний потік близько 50 нових заявників резерви житла можуть бути вичерпані до кінця місяця.

Крім того, підкомітет уряду підтримав запровадження щотижневих внесків для працевлаштованих біженців, які проживають у державних приміщеннях. Міністр юстиції Джим О'Каллаган зазначив, що механізм розроблятимуть спільно з міністром-державним секретарем Колмом Брофі. Пропозиції найближчими тижнями розглянуть урядові партії, після чого їх подадуть на затвердження Кабінету міністрів.

За попередніми оцінками, розмір щотижневої плати для осіб, які перебувають у центрах Міжвідомчої служби з надання притулку (IPAS), становитиме від €15 до €238 залежно від рівня доходу. «Це рішення уряду, але ми вважаємо ці пропозиції доречними», — додав О'Каллаган.

Міністр також повідомив, що з вересня 2025 року потік українців до Ірландії значно зріс. Із 2022 року до країни прибуло понад 100 тисяч осіб, з яких приблизно 80 тисяч залишаються в Ірландії та отримують державну підтримку.

