Ирландия сокращает бесплатное проживание для украинских беженцев

Трудоустроенным беженцам введут еженедельные взносы.

Фото: TransferGo

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Ирландии приняло решение сократить период бесплатного проживания для вновь прибывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней. Об этом сообщает RTE.

Такие изменения направлены на оптимизацию системы размещения, чтобы обеспечить местами всех, кто прибывает в страну в поисках защиты. По оценкам правительства, из-за ежедневного потока около 50 новых заявителей резервы жилья могут быть исчерпаны до конца месяца.

Кроме того, подкомитет правительства поддержал введение еженедельных взносов для трудоустроенных беженцев, проживающих в государственных помещениях. Министр юстиции Джим О'Каллаган отметил, что механизм будет разрабатываться совместно с министром-государственным секретарем Колмом Брофи. Предложения в ближайшие недели рассмотрят правительственные партии, после чего они будут представлены на утверждение Кабинета министров.

По предварительным оценкам, размер еженедельной платы для лиц, находящихся в центрах Межведомственной службы по предоставлению убежища (IPAS), составит от €15 до €238 в зависимости от уровня дохода. «Это решение правительства, но мы считаем эти предложения уместными», — добавил О'Каллаган.

Министр также сообщил, что с сентября 2025 года поток украинцев в Ирландию значительно вырос. С 2022 года в страну прибыло более 100 тысяч человек, из которых примерно 80 тысяч остаются в Ирландии и получают государственную поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.