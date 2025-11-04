Верховна Рада пропонує новий порядок підтвердження страхового стажу у разі втрати документів для пенсії

Верховна Рада врегулює механізм підтвердження страхового стажу громадян, які втратили документи через війну.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підготував доопрацьований законопроєкт «Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо підтвердження страхового стажу».

Документ, розроблений Комітетом, враховує окремі положення альтернативних законопроєктів — №13705 (автор Юлія Тимошенко та ін.) та №13705-1 (автор Галина Третьякова та ін.), спрямованих на врегулювання механізму підтвердження страхового стажу військовослужбовців та інших осіб у разі втрати документів через збройну агресію або тимчасову окупацію території України.

Мета ініціативи — захистити пенсійні права громадян, які не можуть підтвердити свій трудовий або страховий стаж, особливо якщо він охоплює період до 1 липня 2000 року.

Збройна агресія РФ призвела до знищення архівів підприємств, установ та організацій, а також втрати доступу до документів на тимчасово окупованій території України.

Основні положення доопрацьованого законопроєкту:

Якщо у державних базах даних відсутні відомості, необхідні для призначення або перерахунку пенсії, Пенсійний фонд інформує особу про це та необхідність їх подання (за наявності). До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії включаються періоди роботи на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, за які не сплачено страхові внески, за наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків і за умови подання ним за такі періоди звітності щодо нарахування страхових внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. У разі коли документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу роботи здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів або у судовому порядку.

Прийняття цього закону має спростити механізм підтвердження трудового стажу, унеможливити втрату права на пенсію для осіб, чиї документи знищено війною, і забезпечити реалізацію права громадян на належне пенсійне забезпечення.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт у першому читанні за основу.

