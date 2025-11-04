Практика судов
Верховная Рада предлагает новый порядок подтверждения страхового стажа в случае утраты документов для пенсии

08:00, 4 ноября 2025
Верховная Рада урегулирует механизм подтверждения страхового стажа граждан, которые потеряли документы из-за войны.
Верховная Рада предлагает новый порядок подтверждения страхового стажа в случае утраты документов для пенсии
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов подготовил доработанный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно подтверждения страхового стажа».

Документ, разработанный Комитетом, учитывает отдельные положения альтернативных законопроектов — №13705 (автор Юлия Тимошенко и др.) и №13705-1 (автор Галина Третьякова и др.), направленных на урегулирование механизма подтверждения страхового стажа военнослужащих и других лиц в случае утраты документов вследствие вооруженной агрессии или временной оккупации территории Украины.

Цель инициативы — защитить пенсионные права граждан, которые не могут подтвердить свой трудовой или страховой стаж, особенно если он охватывает период до 1 июля 2000 года.

Вооруженная агрессия РФ привела к уничтожению архивов предприятий, учреждений и организаций, а также к утрате доступа к документам на временно оккупированной территории Украины.

Основные положения доработанного законопроекта:

  1. Если в государственных базах данных отсутствуют сведения, необходимые для назначения или перерасчета пенсии, Пенсионный фонд информирует лицо об этом и о необходимости их предоставления (при наличии).
  2. В страховой стаж для определения права на назначение пенсии включаются периоды работы на условиях трудового договора (контракта) или на иных условиях, предусмотренных законодательством, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по их уплате и при условии подачи им отчетности за такие периоды по начислению страховых взносов в размере не менее минимального.
  3. Основным документом, подтверждающим стаж работы за период до внедрения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного социального страхования, является трудовая книжка.
  4. При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями.
  5. В случае, если документы о стаже работы не сохранились, подтверждение стажа осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров или в судебном порядке.

В Комитете говорят, что принятие этого закона должно упростить механизм подтверждения трудового стажа, исключить утрату права на пенсию для лиц, чьи документы были уничтожены войной, и обеспечить реализацию права граждан на надлежащее пенсионное обеспечение.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении за основу.

