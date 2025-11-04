Верховная Рада предлагает новый порядок подтверждения страхового стажа в случае утраты документов для пенсии

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов подготовил доработанный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно подтверждения страхового стажа».
Документ, разработанный Комитетом, учитывает отдельные положения альтернативных законопроектов — №13705 (автор Юлия Тимошенко и др.) и №13705-1 (автор Галина Третьякова и др.), направленных на урегулирование механизма подтверждения страхового стажа военнослужащих и других лиц в случае утраты документов вследствие вооруженной агрессии или временной оккупации территории Украины.
Цель инициативы — защитить пенсионные права граждан, которые не могут подтвердить свой трудовой или страховой стаж, особенно если он охватывает период до 1 июля 2000 года.
Вооруженная агрессия РФ привела к уничтожению архивов предприятий, учреждений и организаций, а также к утрате доступа к документам на временно оккупированной территории Украины.
Основные положения доработанного законопроекта:
В Комитете говорят, что принятие этого закона должно упростить механизм подтверждения трудового стажа, исключить утрату права на пенсию для лиц, чьи документы были уничтожены войной, и обеспечить реализацию права граждан на надлежащее пенсионное обеспечение.
Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении за основу.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.