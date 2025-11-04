Практика судів
  1. У світі

Шатдаун у США затягнувся: демократи й республіканці готують компроміс для розблокування роботи Конгресу

08:41, 4 листопада 2025
Ініціатива передбачає продовження медичних пільг і антикорупційні реформи.
Шатдаун у США затягнувся: демократи й республіканці готують компроміс для розблокування роботи Конгресу
Фото: DW
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США вже понад місяць триває шатдаун — призупинення роботи федерального уряду через незатверджений бюджет на новий період. Політичні розбіжності між Демократичною та Республіканською партіями в Конгресі призвели до зупинки роботи багатьох державних установ. Група конгресменів від обох партій розробила компромісну пропозицію, щоб подолати кризу та відновити діяльність Палати представників, повідомляє Axios.

Центристи з Демократичної та Республіканської партій, зокрема Дон Бейкон, Том Суоцці, Джеф Герд і Джош Готтгаймер, представили спільний проект, який має розблокувати політичний глухий кут. Пропозиція включає продовження податкових пільг за програмою доступного медичного страхування (ACA) на два роки, поступове скасування обмежень доходу для осіб із річним заробітком від 200 до 400 тисяч доларів, а також нові антикорупційні заходи. Зокрема, передбачається перевірка статусу одержувачів пільг на страхових майданчиках ACA для запобігання шахрайству та підвищення прозорості витрат.

«Конгрес зайшов у глухий кут, і занадто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом. Але демократи і республіканці здатні слухати один одного і шукати спільне рішення, особливо коли йдеться про зниження витрат на медицину», — заявили автори ініціативи.

Офіційний представник Демократичної партії в Палаті представників зазначив, що будь-яка конструктивна пропозиція заслуговує на розгляд. Водночас республіканці розглядають можливість запровадження додаткових перевірок доходів учасників програми ACA.

Як писала «Судово-юридична газета», шатдаун у США почав впливати на суди — персонал судів та державні захисники працюватимуть без оплати праці.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що поточний шатдаун може виявитися найтривалішим в історії країни. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США уряд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду