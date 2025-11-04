Шатдаун у США затягнувся: демократи й республіканці готують компроміс для розблокування роботи Конгресу

Ініціатива передбачає продовження медичних пільг і антикорупційні реформи.

У США вже понад місяць триває шатдаун — призупинення роботи федерального уряду через незатверджений бюджет на новий період. Політичні розбіжності між Демократичною та Республіканською партіями в Конгресі призвели до зупинки роботи багатьох державних установ. Група конгресменів від обох партій розробила компромісну пропозицію, щоб подолати кризу та відновити діяльність Палати представників, повідомляє Axios.

Центристи з Демократичної та Республіканської партій, зокрема Дон Бейкон, Том Суоцці, Джеф Герд і Джош Готтгаймер, представили спільний проект, який має розблокувати політичний глухий кут. Пропозиція включає продовження податкових пільг за програмою доступного медичного страхування (ACA) на два роки, поступове скасування обмежень доходу для осіб із річним заробітком від 200 до 400 тисяч доларів, а також нові антикорупційні заходи. Зокрема, передбачається перевірка статусу одержувачів пільг на страхових майданчиках ACA для запобігання шахрайству та підвищення прозорості витрат.

«Конгрес зайшов у глухий кут, і занадто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом. Але демократи і республіканці здатні слухати один одного і шукати спільне рішення, особливо коли йдеться про зниження витрат на медицину», — заявили автори ініціативи.

Офіційний представник Демократичної партії в Палаті представників зазначив, що будь-яка конструктивна пропозиція заслуговує на розгляд. Водночас республіканці розглядають можливість запровадження додаткових перевірок доходів учасників програми ACA.

Як писала «Судово-юридична газета», шатдаун у США почав впливати на суди — персонал судів та державні захисники працюватимуть без оплати праці.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що поточний шатдаун може виявитися найтривалішим в історії країни.

