Шатдаун в США затянулся: демократы и республиканцы готовят компромисс для разблокирования работы Конгресса

Инициатива предусматривает продление медицинских льгот и антикоррупционные реформы.

Фото: DW

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США уже более месяца продолжается шатдаун — приостановка работы федерального правительства из-за неутвержденного бюджета на новый период. Политические разногласия между Демократической и Республиканской партиями в Конгрессе привели к остановке работы многих государственных учреждений. Группа конгрессменов от обеих партий разработала компромиссное предложение, чтобы преодолеть кризис и возобновить деятельность Палаты представителей, сообщает Axios.

Центристы из Демократической и Республиканской партий, в частности Дон Бейкон, Том Суоцци, Джеф Герд и Джош Готтгаймер, представили совместный проект, который должен разблокировать политический тупик. Предложение включает продление налоговых льгот по программе доступного медицинского страхования (ACA) на два года, постепенную отмену ограничений дохода для лиц с годовым заработком от 200 до 400 тысяч долларов, а также новые антикоррупционные меры. В частности, предполагается проверка статуса получателей льгот на страховых площадках ACA для предотвращения мошенничества и повышения прозрачности расходов.

«Конгресс зашел в тупик, и слишком много американцев потеряли веру в то, что мы можем работать вместе. Но демократы и республиканцы способны слушать друг друга и искать общее решение, особенно когда речь идет о снижении расходов на медицину», — заявили авторы инициативы.

Официальный представитель Демократической партии в Палате представителей отметил, что любое конструктивное предложение заслуживает рассмотрения. В то же время республиканцы рассматривают возможность введения дополнительных проверок доходов участников программы ACA.

Как писала «Судебно-юридическая газета», шатдаун в США начал влиять на суды — персонал судов и государственные защитники будут работать без оплаты труда.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что нынешний шатдаун может оказаться самым продолжительным в истории страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.