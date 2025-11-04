Практика судов
  1. В мире

Шатдаун в США затянулся: демократы и республиканцы готовят компромисс для разблокирования работы Конгресса

08:41, 4 ноября 2025
Инициатива предусматривает продление медицинских льгот и антикоррупционные реформы.
Шатдаун в США затянулся: демократы и республиканцы готовят компромисс для разблокирования работы Конгресса
Фото: DW
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США уже более месяца продолжается шатдаун — приостановка работы федерального правительства из-за неутвержденного бюджета на новый период. Политические разногласия между Демократической и Республиканской партиями в Конгрессе привели к остановке работы многих государственных учреждений. Группа конгрессменов от обеих партий разработала компромиссное предложение, чтобы преодолеть кризис и возобновить деятельность Палаты представителей, сообщает Axios.

Центристы из Демократической и Республиканской партий, в частности Дон Бейкон, Том Суоцци, Джеф Герд и Джош Готтгаймер, представили совместный проект, который должен разблокировать политический тупик. Предложение включает продление налоговых льгот по программе доступного медицинского страхования (ACA) на два года, постепенную отмену ограничений дохода для лиц с годовым заработком от 200 до 400 тысяч долларов, а также новые антикоррупционные меры. В частности, предполагается проверка статуса получателей льгот на страховых площадках ACA для предотвращения мошенничества и повышения прозрачности расходов.

«Конгресс зашел в тупик, и слишком много американцев потеряли веру в то, что мы можем работать вместе. Но демократы и республиканцы способны слушать друг друга и искать общее решение, особенно когда речь идет о снижении расходов на медицину», — заявили авторы инициативы.

Официальный представитель Демократической партии в Палате представителей отметил, что любое конструктивное предложение заслуживает рассмотрения. В то же время республиканцы рассматривают возможность введения дополнительных проверок доходов участников программы ACA.

Как писала «Судебно-юридическая газета», шатдаун в США начал влиять на суды — персонал судов и государственные защитники будут работать без оплаты труда.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что нынешний шатдаун может оказаться самым продолжительным в истории страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США правительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду