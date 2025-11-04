Практика судів
  1. В Україні

У податковій службі роз’яснили, як підтвердити, що об’єкт внесено до реєстру пошкодженого майна

07:36, 4 листопада 2025
Щоб підтвердити внесення даних про пошкоджене або знищене майно до реєстру, потрібно мати Витяг з Реєстру майна.
У податковій службі роз’яснили, як підтвердити, що об’єкт внесено до реєстру пошкодженого майна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як підтвердити внесення об’єкта до реєстру пошкодженого майна для перерахунку податку.

Зазначається, що у період дії воєнного стану та до кінця року, в якому його буде скасовано або припинено, податкові зобов’язання з податку на нерухомість (крім землі) щодо пошкоджених або знищених об'єктів (житлових і нежитлових) визначаються на підставі:

  • відомостей, передбачених ст. 266 Податкового кодексу України,
  • даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна,
  • та Переліку територій, де ведуться чи велися бойові дії або які тимчасово окуповані.

Порядок ведення Реєстру пошкодженого та знищеного майна затверджений постановою Кабінету Міністрів від 13.06.2023 №624.

Держатель Реєстру майна (Міністерство розвитку громад та територій України) щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на перше число відповідного кварталу.

Адміністратором Реєстру майна є державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України.

Підтвердженням внесення, зокрема, даних за пошкоджене та знищене майно всіх форм власності – об’єкти рухомого та нерухомого майна є Витяг з Реєстру майна.

Витяг з Реєстру майна можна отримати через портал «Дія», самостійно через мобільний застосунок «Дія» або на порталі diia.gov.ua. Також є можливість звернутися за отриманням Витягу з Реєстру майна до державного реєстратора, адміністратора Центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду