У податковій службі роз’яснили, як підтвердити, що об’єкт внесено до реєстру пошкодженого майна

Щоб підтвердити внесення даних про пошкоджене або знищене майно до реєстру, потрібно мати Витяг з Реєстру майна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як підтвердити внесення об’єкта до реєстру пошкодженого майна для перерахунку податку.

Зазначається, що у період дії воєнного стану та до кінця року, в якому його буде скасовано або припинено, податкові зобов’язання з податку на нерухомість (крім землі) щодо пошкоджених або знищених об'єктів (житлових і нежитлових) визначаються на підставі:

відомостей, передбачених ст. 266 Податкового кодексу України,

даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна,

та Переліку територій, де ведуться чи велися бойові дії або які тимчасово окуповані.

Порядок ведення Реєстру пошкодженого та знищеного майна затверджений постановою Кабінету Міністрів від 13.06.2023 №624.

Держатель Реєстру майна (Міністерство розвитку громад та територій України) щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на перше число відповідного кварталу.

Адміністратором Реєстру майна є державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України.

Підтвердженням внесення, зокрема, даних за пошкоджене та знищене майно всіх форм власності – об’єкти рухомого та нерухомого майна є Витяг з Реєстру майна.

Витяг з Реєстру майна можна отримати через портал «Дія», самостійно через мобільний застосунок «Дія» або на порталі diia.gov.ua. Також є можливість звернутися за отриманням Витягу з Реєстру майна до державного реєстратора, адміністратора Центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.