В налоговой службе объяснили, как подтвердить, что объект внесен в реестр поврежденного имущества

Чтобы подтвердить внесение данных о поврежденном или уничтоженном имуществе в реестр, нужно иметь Выписку из Реестра имущества.

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъясняет, как подтвердить внесение объекта в реестр повреждённого имущества для перерасчёта налога.

Отмечается, что в период действия военного положения и до конца года, в котором оно будет отменено или прекращено, налоговые обязательства по налогу на недвижимость (кроме земли) в отношении повреждённых или уничтоженных объектов (жилых и нежилых) определяются на основании:

сведений, предусмотренных ст. 266 Налогового кодекса Украины,

данных Реестра повреждённого и уничтоженного имущества,

Перечня территорий, где ведутся или велись боевые действия либо которые временно оккупированы.

Порядок ведения Реестра повреждённого и уничтоженного имущества утверждён постановлением Кабинета Министров от 13.06.2023 № 624.

Держатель Реестра имущества (Министерство развития общин и территорий Украины) ежеквартально в 15‑дневный срок после окончания налогового (отчётного) квартала подаёт центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику, сведения, необходимые для расчёта и взимания налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по состоянию на первое число соответствующего квартала.

Администратором Реестра имущества является государственное предприятие «ДИЯ», которое относится к сфере управления Министерства цифровой трансформации Украины.

Подтверждением внесения, в частности, данных о повреждённом и уничтоженном имуществе всех форм собственности — объектах движимого и недвижимого имущества — является Выписка из Реестра имущества.

Выписку из Реестра имущества можно получить через портал «Дия», самостоятельно через мобильное приложение «Дия» или на портале diia.gov.ua. Также есть возможность обратиться за получением Выписки из Реестра имущества к государственному регистратору, администратору Центра предоставления административных услуг или к нотариусу.

