4 листопада – яке сьогодні свято та головні події

4 листопада в Україні святкують День залізничника. У незалежній Україні з 1993-го року святкували в першу неділю серпня. Проте, у 2002 Президент видав Указ, в якому призначив саме 4 листопада Днем залізничника України.
Також в Україні святкують сьогодні День фрілансера
Ще 4 листопада Міжнародний день маркетингу та Міжнародний день подяки коучам. Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Йоаникія Великого та святих мучеників Нікандра і Єрмея.
Яке сьогодні церковне свято
Святі Нікандр і Єрмей, які жили в І столітті в місті Мира (сучасна Туреччина), були учнями святого Тита, послідовника апостола Павла. Вони активно проповідували християнство, навертаючи багатьох до віри. За це їх схопили язичницькі правителі, які намагалися змусити проповідників відректися від віри через погрози та катування. Нікандр і Єрмей залишилися непохитними й прийняли мученицьку смерть. Їх вважають покровителями лікарів, аптекарів і хворих.
Преподобний Йоаникій Великий, відомий аскет і чудотворець VI-VII століть, народився в заможній родині в селі Марикат у Палестині. У 18 років він обрав монаше життя, присвятивши себе молитві, посту та покорі. У монастирі на горі Олімп у Вифинії (сучасна Туреччина) разом із наставником Георгієм він заснував нову обитель і 40 років був її ігуменом. Йоаникій прославився чудесами: зцілював хворих, годував голодних, зупиняв епідемії та стихійні лиха, зокрема врятував Георгія від змії. Він помер у 85 років, а його мощі й досі вважаються чудотворними.
Історичні події цього дня:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.