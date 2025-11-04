Практика судів
4 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:32, 4 листопада 2025
В Україні відзначають День залізничника.
4 листопада – яке сьогодні свято та головні події
4 листопада в Україні святкують День залізничника. У незалежній Україні з 1993-го року святкували в першу неділю серпня. Проте, у 2002 Президент видав Указ, в якому призначив саме 4 листопада Днем залізничника України.

Також в Україні святкують сьогодні День фрілансера

Ще 4 листопада Міжнародний день маркетингу та Міжнародний день подяки коучам. Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Йоаникія Великого та святих мучеників Нікандра і Єрмея.

Яке сьогодні церковне свято

Святі Нікандр і Єрмей, які жили в І столітті в місті Мира (сучасна Туреччина), були учнями святого Тита, послідовника апостола Павла. Вони активно проповідували християнство, навертаючи багатьох до віри. За це їх схопили язичницькі правителі, які намагалися змусити проповідників відректися від віри через погрози та катування. Нікандр і Єрмей залишилися непохитними й прийняли мученицьку смерть. Їх вважають покровителями лікарів, аптекарів і хворих.

Преподобний Йоаникій Великий, відомий аскет і чудотворець VI-VII століть, народився в заможній родині в селі Марикат у Палестині. У 18 років він обрав монаше життя, присвятивши себе молитві, посту та покорі. У монастирі на горі Олімп у Вифинії (сучасна Туреччина) разом із наставником Георгієм він заснував нову обитель і 40 років був її ігуменом. Йоаникій прославився чудесами: зцілював хворих, годував голодних, зупиняв епідемії та стихійні лиха, зокрема врятував Георгія від змії. Він помер у 85 років, а його мощі й досі вважаються чудотворними.

Історичні події цього дня:

  • 1918 року вночі з 3 на 4 листопада розпочалися польсько-українські бої за Перемишль.
  • 1921 року стартував Другий зимовий похід Армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника, коли Волинська група перетнула кордон під Олевськом.
  • 1922 року в Єгипті відкрили гробницю Тутанхамона.
  • 1937 року в урочищі Сандармох завершилися масові розстріли 1111 в’язнів Соловецької тюрми, серед яких були представники української інтелігенції.
  • 1940 року Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, залишивши 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР у складі України.
  • 1950 року в Римі підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.
  • 1956 року радянські війська придушили повстання в Угорщині.
  • 1970 року авіалайнер «Конкорд» під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.
  • 1979 року іранські студенти захопили американське посольство в Тегерані.
  • 1984 року заснували компанію «Dell».

