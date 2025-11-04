4 ноября – какой сегодня праздник и главные события

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника. В независимой Украине с 1993 года отмечали в первое воскресенье августа. Однако в 2002 году Президент издал Указ, в котором назначил именно 4 ноября Днем железнодорожника Украины.
Также в Украине сегодня отмечают День фрилансера.
Еще 4 ноября — Международный день маркетинга и Международный день благодарности коучам. В этот день православная церковь чтит память преподобного Иоанника Великого и святых мучеников Никандра и Ермея.
Какой сегодня церковный праздник
Святые Никандр и Ермей, жившие в I веке в городе Мира (современная Турция), были учениками святого Тита, последователя апостола Павла. Они активно проповедовали христианство, обращая многих в веру. За это их схватили языческие правители, которые пытались заставить проповедников отречься от веры с помощью угроз и пыток. Никандр и Ермей остались непоколебимыми и приняли мученическую смерть. Их считают покровителями врачей, аптекарей и больных.
Преподобный Иоанник Великий, известный аскет и чудотворец VI-VII веков, родился в богатой семье в селе Марикат в Палестине. В 18 лет он избрал монашескую жизнь, посвятив себя молитве, посту и смирению. В монастыре на горе Олимп в Вифинии (современная Турция) вместе с наставником Георгием он основал новую обитель и 40 лет был ее игуменом. Иоанник прославился чудесами: исцелял больных, кормил голодных, останавливал эпидемии и стихийные бедствия, в частности спас Георгия от змеи. Он умер в 85 лет, а его мощи до сих пор считаются чудотворными.
