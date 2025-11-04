4 ноября – какой сегодня праздник и главные события

В Украине отмечают День железнодорожника.

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника. В независимой Украине с 1993 года отмечали в первое воскресенье августа. Однако в 2002 году Президент издал Указ, в котором назначил именно 4 ноября Днем железнодорожника Украины.

Также в Украине сегодня отмечают День фрилансера.

Еще 4 ноября — Международный день маркетинга и Международный день благодарности коучам. В этот день православная церковь чтит память преподобного Иоанника Великого и святых мучеников Никандра и Ермея.

Какой сегодня церковный праздник

Святые Никандр и Ермей, жившие в I веке в городе Мира (современная Турция), были учениками святого Тита, последователя апостола Павла. Они активно проповедовали христианство, обращая многих в веру. За это их схватили языческие правители, которые пытались заставить проповедников отречься от веры с помощью угроз и пыток. Никандр и Ермей остались непоколебимыми и приняли мученическую смерть. Их считают покровителями врачей, аптекарей и больных.

Преподобный Иоанник Великий, известный аскет и чудотворец VI-VII веков, родился в богатой семье в селе Марикат в Палестине. В 18 лет он избрал монашескую жизнь, посвятив себя молитве, посту и смирению. В монастыре на горе Олимп в Вифинии (современная Турция) вместе с наставником Георгием он основал новую обитель и 40 лет был ее игуменом. Иоанник прославился чудесами: исцелял больных, кормил голодных, останавливал эпидемии и стихийные бедствия, в частности спас Георгия от змеи. Он умер в 85 лет, а его мощи до сих пор считаются чудотворными.

Исторические события этого дня:

В 1918 году в ночь с 3 на 4 ноября начались польско-украинские бои за Перемышль.

В 1921 году стартовал Второй зимний поход Армии УНР под командованием Юрия Тютюнника, когда Волынская группа пересекла границу под Олевском.

В 1922 году в Египте открыли гробницу Тутанхамона.

В 1937 году в урочище Сандармох завершились массовые расстрелы 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых были представители украинской интеллигенции.

В 1940 году Президиум Верховного Совета СССР установил границу между Молдавской и Украинской ССР, оставив 8 из 14 районов бывшей Молдавской АССР в составе Украины.

В 1950 году в Риме подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

В 1956 году советские войска подавили восстание в Венгрии.

В 1970 году авиалайнер «Конкорд» во время испытаний вдвое превысил скорость звука.

В 1979 году иранские студенты захватили американское посольство в Тегеране.

В 1984 году основали компанию «Dell».

