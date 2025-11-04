Практика судів
  1. В Україні

У Києві поліція перевіряє інформацію про «маніяка», який нападає на жінок

08:12, 4 листопада 2025
В інтернеті поширили інформацію, що в Оболонському районі хтось нападає на жінок.
У Києві поліція перевіряє інформацію про «маніяка», який нападає на жінок
У соцмережах поширюється інформація про нібито «маніяка», який у темну пору доби нападає на жінок в Оболонському районі Києва та б’є їх молотком по голові. Про це повідомила поліція Києва.

За даними допису в соцмережах, наразі ніюито відомо про 11 постраждалих.

Як повідомили в столичній поліції, правоохоронці не отримували жодних офіційних заяв чи повідомлень щодо цих інцидентів. Поліція розпочала перевірку за цим фактом і зв’язалися з авторкою публікації, щоб отримати додаткові деталі.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
