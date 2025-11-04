У Києві поліція перевіряє інформацію про «маніяка», який нападає на жінок

В інтернеті поширили інформацію, що в Оболонському районі хтось нападає на жінок.

У соцмережах поширюється інформація про нібито «маніяка», який у темну пору доби нападає на жінок в Оболонському районі Києва та б’є їх молотком по голові. Про це повідомила поліція Києва.

За даними допису в соцмережах, наразі ніюито відомо про 11 постраждалих.

Як повідомили в столичній поліції, правоохоронці не отримували жодних офіційних заяв чи повідомлень щодо цих інцидентів. Поліція розпочала перевірку за цим фактом і зв’язалися з авторкою публікації, щоб отримати додаткові деталі.

