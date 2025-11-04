В Киеве полиция проверяет информацию о «маньяке», который нападает на женщин

В интернете распространили информацию, что в Оболонском районе кто-то нападает на женщин.

В соцсетях распространяется информация о якобы «маньяке», который в темное время суток нападает на женщин в Оболонском районе Киева и бьет их молотком по голове. Об этом сообщила полиция Киева.

По данным сообщения в соцсетях, на данный момент известно о 11 пострадавших.

Как сообщили в столичной полиции, правоохранители не получали никаких официальных заявлений или сообщений об этих инцидентах. Полиция начала проверку по данному факту и связалась с автором публикации, чтобы получить дополнительные детали.

