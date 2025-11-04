Роксолана Підласа розповіла, як виконується бюджет за 10 місяців року – цифри, надходження, видатки

На оборону спрямовано понад 2 трлн грн — 63% усіх видатків.

Виконання державного бюджету України за десять місяців 2025 року залишається стабільним, а ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків наразі немає. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За оперативною інформацією, до загального фонду держбюджету надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без урахування міжнародних грантів). Це на 3,1% або 53,3 млрд грн більше від плану на звітний період, з урахуванням змін, ухвалених улітку та восени.

Основні джерела надходжень:

імпортний ПДВ — 440,6 млрд грн;

ПДФО та військовий збір — 293 млрд грн;

ПДВ з вироблених в Україні товарів (з урахуванням відшкодування) — 255,8 млрд грн;

податок на прибуток підприємств — 224,3 млрд грн;

імпортний акциз — 134,6 млрд грн;

внутрішній акциз — 98 млрд грн.

За словами Підласої, доходи перевиконані майже за всіма ключовими податковими статтями, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів.

«Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає», — наголосила вона.

Джерела фінансування бюджету

від розміщення ОВДП — 473,5 млрд грн;

міжнародна допомога — 37,1 млрд доларів.

Більшість міжнародних коштів, уточнила Підласа, спрямовується на невійськові видатки. Винятки становлять британські кошти в межах ERA Loans, які використовуються для закупівлі зброї, а також 6 млрд євро від ЄС, вперше дозволених для фінансування оборонних потреб. Зокрема, вони покриють додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони у 2025 році.

Найбільші видатки за 10 місяців:

Оборона — 63,3% усіх видатків загального фонду (2 трлн грн);

Погашення ОВДП — 440,3 млрд грн;

Соціальний захист і підтримка ветеранів — 322,3 млрд грн;

Обслуговування боргу — 279,9 млрд грн;

Програма медичних гарантій — 139 млрд грн;

Зарплати вчителів — 93,3 млрд грн;

Погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн;

Дотації місцевим бюджетам — 39,6 млрд грн.

Загалом, за 10 місяців 2025 року видатки загального фонду склали 3,2 трлн грн, що становить 73,7% річного плану та 94,5% плану на звітний період.

