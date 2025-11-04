Роксолана Підласа розповіла, як виконується бюджет за 10 місяців року – цифри, надходження, видатки

Виконання державного бюджету України за десять місяців 2025 року залишається стабільним, а ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків наразі немає. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
За оперативною інформацією, до загального фонду держбюджету надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без урахування міжнародних грантів). Це на 3,1% або 53,3 млрд грн більше від плану на звітний період, з урахуванням змін, ухвалених улітку та восени.
Основні джерела надходжень:
За словами Підласої, доходи перевиконані майже за всіма ключовими податковими статтями, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів.
«Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає», — наголосила вона.
Джерела фінансування бюджету
Більшість міжнародних коштів, уточнила Підласа, спрямовується на невійськові видатки. Винятки становлять британські кошти в межах ERA Loans, які використовуються для закупівлі зброї, а також 6 млрд євро від ЄС, вперше дозволених для фінансування оборонних потреб. Зокрема, вони покриють додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони у 2025 році.
Найбільші видатки за 10 місяців:
Загалом, за 10 місяців 2025 року видатки загального фонду склали 3,2 трлн грн, що становить 73,7% річного плану та 94,5% плану на звітний період.
