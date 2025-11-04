Практика судів
Роксолана Підласа розповіла, як виконується бюджет за 10 місяців року – цифри, надходження, видатки

09:14, 4 листопада 2025
На оборону спрямовано понад 2 трлн грн — 63% усіх видатків.
Виконання державного бюджету України за десять місяців 2025 року залишається стабільним, а ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків наразі немає. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За оперативною інформацією, до загального фонду держбюджету надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без урахування міжнародних грантів). Це на 3,1% або 53,3 млрд грн більше від плану на звітний період, з урахуванням змін, ухвалених улітку та восени.

Основні джерела надходжень:

  • імпортний ПДВ — 440,6 млрд грн;
  • ПДФО та військовий збір — 293 млрд грн;
  • ПДВ з вироблених в Україні товарів (з урахуванням відшкодування) — 255,8 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств — 224,3 млрд грн;
  • імпортний акциз — 134,6 млрд грн;
  • внутрішній акциз — 98 млрд грн.

За словами Підласої, доходи перевиконані майже за всіма ключовими податковими статтями, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів.

«Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає», — наголосила вона.

Джерела фінансування бюджету

  • від розміщення ОВДП — 473,5 млрд грн;
  • міжнародна допомога — 37,1 млрд доларів.

Більшість міжнародних коштів, уточнила Підласа, спрямовується на невійськові видатки. Винятки становлять британські кошти в межах ERA Loans, які використовуються для закупівлі зброї, а також 6 млрд євро від ЄС, вперше дозволених для фінансування оборонних потреб. Зокрема, вони покриють додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони у 2025 році.

Найбільші видатки за 10 місяців:

  • Оборона — 63,3% усіх видатків загального фонду (2 трлн грн);
  • Погашення ОВДП — 440,3 млрд грн;
  • Соціальний захист і підтримка ветеранів — 322,3 млрд грн;
  • Обслуговування боргу — 279,9 млрд грн;
  • Програма медичних гарантій — 139 млрд грн;
  • Зарплати вчителів — 93,3 млрд грн;
  • Погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн;
  • Дотації місцевим бюджетам — 39,6 млрд грн.

Загалом, за 10 місяців 2025 року видатки загального фонду склали 3,2 трлн грн, що становить 73,7% річного плану та 94,5% плану на звітний період.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

