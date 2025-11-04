Практика судов
Роксолана Пидласа рассказала, как выполняется бюджет за 10 месяцев года – цифры, поступления, расходы

09:14, 4 ноября 2025
На оборону направлено более 2 трлн грн — 63% всех расходов.
Роксолана Пидласа рассказала, как выполняется бюджет за 10 месяцев года – цифры, поступления, расходы
Исполнение государственного бюджета Украины за десять месяцев 2025 года остается стабильным, а рисков для проведения запланированных оборонных расходов на данный момент нет. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По оперативной информации, в общий фонд госбюджета поступило 1,76 трлн грн от налогов, сборов и обязательных платежей (без учета международных грантов). Это на 3,1% или на 53,3 млрд грн больше плана за отчетный период, с учетом изменений, внесенных летом и осенью.

Основные источники поступлений:

  • импортный НДС — 440,6 млрд грн;
  • НДФЛ и военный сбор — 293 млрд грн;
  • НДС с произведенных в Украине товаров (с учетом возмещения) — 255,8 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий — 224,3 млрд грн;
  • импортный акциз — 134,6 млрд грн;
  • внутренний акциз — 98 млрд грн.

По словам Пидласой, доходы перевыполнены почти по всем ключевым налоговым статьям, кроме импортного НДС и акциза с произведенных товаров.

«Выполнение доходов важно, потому что мы по-прежнему обеспечиваем потребности обороны преимущественно из собственных ресурсов. На данный момент рисков для проведения запланированных оборонных расходов нет», — подчеркнула она.

Источники финансирования бюджета:

  • от размещения ОВГЗ — 473,5 млрд грн;
  • международная помощь — 37,1 млрд долларов.

Большинство международных средств, уточнила Пидласа, направляется на невоенные расходы. Исключение составляют британские средства в рамках ERA Loans, которые используются для закупки оружия, а также 6 млрд евро от ЕС, впервые разрешенные для финансирования оборонных нужд. В частности, они покроют дополнительные 325 млрд грн для сектора нацбезопасности и обороны в 2025 году.

Крупнейшие расходы за 10 месяцев:

  • Оборона — 63,3% всех расходов общего фонда (2 трлн грн);
  • Погашение ОВГЗ — 440,3 млрд грн;
  • Социальная защита и поддержка ветеранов — 322,3 млрд грн;
  • Обслуживание долга — 279,9 млрд грн;
  • Программа медицинских гарантий — 139 млрд грн;
  • Зарплаты учителей — 93,3 млрд грн;
  • Погашение внешнего долга — 89,7 млрд грн;
  • Дотации местным бюджетам — 39,6 млрд грн.

В целом, за 10 месяцев 2025 года расходы общего фонда составили 3,2 трлн грн, что составляет 73,7% годового плана и 94,5% плана за отчетный период.

