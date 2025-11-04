Роксолана Пидласа рассказала, как выполняется бюджет за 10 месяцев года – цифры, поступления, расходы

Исполнение государственного бюджета Украины за десять месяцев 2025 года остается стабильным, а рисков для проведения запланированных оборонных расходов на данный момент нет. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
По оперативной информации, в общий фонд госбюджета поступило 1,76 трлн грн от налогов, сборов и обязательных платежей (без учета международных грантов). Это на 3,1% или на 53,3 млрд грн больше плана за отчетный период, с учетом изменений, внесенных летом и осенью.
Основные источники поступлений:
По словам Пидласой, доходы перевыполнены почти по всем ключевым налоговым статьям, кроме импортного НДС и акциза с произведенных товаров.
«Выполнение доходов важно, потому что мы по-прежнему обеспечиваем потребности обороны преимущественно из собственных ресурсов. На данный момент рисков для проведения запланированных оборонных расходов нет», — подчеркнула она.
Источники финансирования бюджета:
Большинство международных средств, уточнила Пидласа, направляется на невоенные расходы. Исключение составляют британские средства в рамках ERA Loans, которые используются для закупки оружия, а также 6 млрд евро от ЕС, впервые разрешенные для финансирования оборонных нужд. В частности, они покроют дополнительные 325 млрд грн для сектора нацбезопасности и обороны в 2025 году.
Крупнейшие расходы за 10 месяцев:
В целом, за 10 месяцев 2025 года расходы общего фонда составили 3,2 трлн грн, что составляет 73,7% годового плана и 94,5% плана за отчетный период.
